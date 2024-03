Am heutigen Dienstag stünden weitere Geschäftszahlen auf dem Terminkalender. Es würden unter anderem Wacker Chemie, Fuchs, Siltronic, TAG Immobilien und Porsche AG berichten. Zudem beginne heute die Angebotsfrist für die Aktien von Douglas, die im Zuge des bevorstehenden IPOs angeboten würden.



Im Blickpunkt dürften zudem einige Analysteneinstufungen stehen. Die Privatbank Berenberg nehme RENK mit "buy" und einem Kursziel von 30,60 Euro neu in die Bewertung auf. Für Bayer werde Berenberg derweil pessimistischer. Das Kursziel sei von 34,00 auf 30,00 Euro gesenkt worden. Auch S&P habe den Ausblick für von "positiv" auf "stabil" gesenkt. Die Schweizer Großbank UBS habe DHL Group von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 53,00 auf 41,00 Euro gesenkt. Barclays habe derweil das Kursziel für TRATON deutlich von 26,00 auf 38,00 Euro angehoben und das "outperform"-Rating bestätigt.



Die US-Börsen hätten sich am Montag wenig verändert gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Ende 0,1 Prozent im Plus bei 38.769,66 Punkten notiert. Der marktbreite S&P 500 habe hingegen 0,1 Prozent auf 5.117,94 Punkte verloren. Für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es 0,4 Prozent auf 17.951,69 Zähler nach unten gegangen.



In Asien hätten sich die Börsen am Dienstagmorgen uneinheitlich entwickelt. Der japanische Aktienmarkt sei 0,1 Prozent schwächer bei 38.797,51 Zählern aus dem Handel gegangen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 0,2 Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe zuletzt sogar 2,6 Prozent im Plus notiert. (12.03.2024/ac/a/m)







Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 17.855 Punkte. Damit nähere er sich wieder seinem Rekordstand vom Donnerstag bei 17.879 Punkten.