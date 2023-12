Im Fokus stünden außerdem BioNTech und CureVac. Hier verhandele das Patentgericht über den Impfstoff-Streit. Zudem beginne ein weiterer Zivilprozess wegen möglicher Corona-Impfschäden gegen BioNTech.



Wie Siemens am Montagabend mitgeteilt habe, reduziere man seine Anteile an Siemens Energy weiter. Acht Prozent der Anteile sollten in den Penson-Turst e.V. übertragen werden. Die Beteiligung an Siemens Energy sinke damit auf 17,1 Prozent. Die Lufthansa stehe derweil im Blickpunkt, da der Flugplan für das kommende Jahr reduziert werden müsse.



Zudem könnten wieder einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. Barclays werde für Adobe optimistischer. Die Einschätzung für die Aktie sei auf "overweight" angehoben worden, das Kursziel liege bei 700 Dollar. Eine Kaufempfehlung habe auch Siemens erhalten: Von der Schweizer Großbank UBS. Das Kursziel sehe die UBS bei 200 Euro. Die Baader Bank habe die Aktie von LANXESS hingegen gleich doppelt abgestuft: Von "buy" auf "reduce". Das Kursziel sei von 40 auf 26 Euro gesenkt worden.



Die US-Märkte hätten sich am Montag relativ freundlich gezeigt. Der Dow Jones sei zwar nahezu unverändert bei 37.306,02 Zählern aus dem Handel gegangen. Zulegen können hätten hingegen der marktbreite S&P 500 mit am Ende plus 0,5 Prozent auf 4.740,56 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,6 Prozent auf 16.729,80 Zähler gewonnen.



Die asiatischen Börsen hätten am Morgen keine einheitliche Richtung gefunden. Stark habe sich der japanische Leitindex Nikkei 225 präsentiert, der 1,4 Prozent höher aus dem Handel gegangen sei. Der Index habe davon profitiert, dass die japanische Notenbank keine Signale hinsichtlich einer möglichen Straffung der Geldpolitik gesendet habe. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt hingegen 0,2 Prozent verloren. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sei um 0,9 Prozent gefallen.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten. (19.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Montag hat der DAX erst einmal den Rückwärtsgang eingelegt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er sei am Ende 0,6 Prozent tiefer bei 16.650,55 Zählern aus dem Handel gegangen. Die großen Impulse dürften auch am heutigen Dienstag fehlen, ein paar Punkte dürfte es aber nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 16.679 Punkte.Auf der Terminseite sei es relativ ruhig. Accenture veröffentliche seine Q1-Zahlen, bei Carl Zeiss Meditec finde die Jahrespressekonferenz statt und bei easyJet eine außerordentliche Hauptversammlung. Am Abend nach US-Börsenschluss falle der Blick auf FedEx. Dann veröffentliche der Konkurrent der DHL Group seine Zahlen für das zweite Quartal.