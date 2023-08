Eine mögliche Antwort finde sich im Chart: "Dahingehend finden sich aus charttechnischer Sicht mehrere Chartmarken, aktuell stechen vor allem drei Punkte heraus. Gut möglich, dass eine nennenswerte Zahl an Anlegern erst unruhig wird und beginnt, Positionen abzustoßen, wenn alle drei unterboten wären. Das Problem aus Sicht des bullischen Lager ist jedoch: Diese drei Chartmarken liegen relativ nahe beieinander - und sie sind nicht mehr allzu weit entfernt."



Es gehe zunächst um das letztere markante Zwischentief, das im Juli bei 15.456 Punkten ausgebildet worden sei. Dann käme die 200-Tage-Linie bei momentan 15.360 Zählern. Und zuletzt die untere Begrenzungslinie der Trompeten-Formation, diesem nach rechts offenen Dreieck, bei aktuell 15.270 Punkten. "Der DAX hätte derzeit also noch 400 Punkte Spielraum nach unten, bevor man ein markant negatives Signal unterstellen müsste", warne der Experte. Mit diesen 400 Punkten könnte es grundsätzlich bereits getan sein. "Da könnten dann viele unterstellen, dass der Index genug korrigiert hat und wieder zugreifen. Käme es so, müsste man als vornehmlich Long ausgerichteter Anleger erst einmal nichts tun. Aber es ist wichtig zu wissen, was passieren könnte, wenn es anders kommt. Denn nur, wer gewarnt ist, reagiert schnell und richtig zugleich."



Was laut Gehrt oft unterschätzt werde, sei der psychologische Effekt von Unterstützungszonen, die für massiv gehalten würden und dann wider Erwarten brechen würden. "In solchen Situationen, in denen man auf dem falschen Fuß erwischt wird, pflegt all das, was man aufgrund des nach oben weisenden Trends an negativen Rahmenbedingungen ausgeblendet hat, umgehend wieder ins Blickfeld zu geraten. Und da gäbe es eben so einiges, siehe oben, was einen bullischen Trader nervös und zum Ausstieg bereitmachen würde, sobald diese Zone erst einmal bricht."



Die nächste Unterstützungszone darunter wäre der Bereich 14.816/15.048 Punkte. Auch das wäre dann kein weiter Weg mehr, aber es sei nicht absehbar, ob dieser Bereich dann sicher halte. Wenn die jetzt in Reichweite gekommene Zone 15.270 zu 15.456 Zähler unterboten worden sei, sei nach unten nichts auszuschließen, die sollte man also jetzt im Auge behalten. (18.08.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Lage ist absolut nicht so, wie sich die Bullen das vorgestellt hatten, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Daher wundere es nicht, dass der DAX von seinem am 31.7. markierten Verlaufsrekord zurückkomme. Die Frage sei, wie weit. Denn es gebe eine Schlüsselzone, die halten müsse, sonst werde es ungemütlich, erkläre Ronald Gehrt.