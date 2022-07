Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Mit der Eröffnung bei 12.814 seien die Kurse zunächst in die Verlustzone (Vortagsschluss 12.843) gerutscht und in der Folge auf das Tagestief bei 12.767 Punkten gefallen. Wenig später sei eineAufholjagd gestartet, die den DAX bis auf das Tageshoch bei 13.019 und damit über die 13.000er-Schwelle katapultiert habe. Die sei zwischenzeitlich zwar noch einmal unterboten worden, zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer den Break an der Tausendermarke aber knapp bestätigen können und sei bei 13.015 (+1,3%) ins Wochenende gegangen.Ausblick: Ausgehend vom neuen Jahrestief, das am Mittwoch bei 12.391 markiert worden sei, habe der deutsche Leitindex mittlerweile 5,0% aufgesattelt und das erste Erholungsziel auf der Oberseite per Tagesschluss erreicht. Damit habe sich die charttechnische Ausgangslage wieder etwas entspannt, allerdings sollte der DAX den Re-Break nun mit weiteren Anstiegen bestätigen, wonach es vorbörslich allerdings zunächst nicht aussehe. Das Long-Szenario: Oberhalb von 13.000 Punkten könnten die Notierungen Kurs auf den Bremsbereich bei 13.200/13.225 (Volumenspitze) nehmen, der weiterhin von der nur wenig höher verlaufenden oberen Trendkanalbegrenzung verstärkt werde. Sobald der DAX über diese Trendgerade nach oben ausbreche, wäre Raum für einen Hochlauf an die 13.600er-Marke. Über diesem Level wäre der nächste Widerstand am Vor-Corona-Top bei 13.795 zu finden. Das Short-Szenario: Falle die Aufwärtsdynamik hingegen wieder in sich zusammen, würde sofort die 13.000er-Barriere im Fokus stehen; rutsche der Index auf Schlusskursbasis unter diese Haltelinie, müsste erneut auf die 12.800er-Marke geachtet werden. Breche der DAX auch dort nach unten durch, könnte es zu einem neuerlichen Test der Tiefs bei 12.439 und 12.391 kommen. Darunter dürfte anschließend die Volumenspitze bei 12.375 noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. (11.07.2022/ac/a/m)