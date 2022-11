Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China-Hoffnungen scheinen das Sentiment an den Weltbörsen zu beflügeln, obwohl es gestern Morgen zunächst enttäuschende Export- und Importzahlen im Reich der Mitte gegeben hatte, so die Analysten der Helaba.Konkretes zur möglichen Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik der Regierung in Peking habe es nicht gegeben, wohl aber Spekulationen darauf. Der DAX habe sich im Zuge des freundlichen Wochenstarts weiter von der jüngst überwundenen Widerstandslinie des diesjährigen Abwärtstrends entfernen können und auch das 38,2%-Retracement sowie das markante Hoch (bei 13.552 bzw. 13.564) einem ersten Test unterzogen. Jenseits davon sei die 200-Tagelinie bei 13.605 Punkten in Reichweite. Ein Sprung darüber würde Raum bis 14.000 eröffnen. (08.11.2022/ac/a/m)