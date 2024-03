Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was lange währt, wird endlich gut? Zwar bildete der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), wie an den letzten fünf Handelstagen auch, gestern erneut eine Kerze mit geringen Tagesschwankungen und einem kleinen Körper aus, doch erstmals in der Geschichte steht ein Tagesschlusskurs oberhalb der Marke von 18.000 Punkten zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit 18.044 Punkten sei dem Aktienbarometer zudem ein neues Allzeithoch gelungen. Per saldo schere sich der DAX® derzeit weder um die überkaufte Marktverfassung (z.B. RSI), noch um das jüngste Ausstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD. Unterstützt werde diese Entwicklung durch neue Rekordstände beim S&P 500® und beim Dow Jones®. Hierzulande definiere ein Fibonacci-Level - konkret die 261,8%-Projektion der Atempause von Dezember/Januar - eine der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Wenn man die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zudem als Schiebezone interpretiere, dann ergebe sich sogar ein Kursziel von 18.400 Punkten. Eine erste Unterstützung bestehe indes in Form des alten Rekordlevels bei 17.879 Punkten, ehe die Trendlinie auf Wochenbasis (akt. bei 17.701 Punkten) in den Mittelpunkt rücke, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbinde. (21.03.2024/ac/a/m)