Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX für Aktien pendelt weiterhin unterhalb der Widerstandszone um 16.000 Punkte und verbuchte gestern ungeachtet der gestärkten Zinserwartungen in den USA erneut ein kleines Minus, so die Analysten der Helaba.Technische Risiken würden zunehmen, denn der MACD richte sich wieder unterhalb seiner Signallinie gen Süden und der ADX sei trotz des DMI-Kaufsignals schwach. Die 21-Tagelinie bei 15.830 Punkten dürfte in Reichweite bleiben und darunter sei die Zone 15.650/700 von Interesse, bevor Raum bis in den Bereich um 15.500 eröffnet würde. (11.05.2023/ac/a/m)