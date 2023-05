Ausblick: Der deutsche Leitindex stecke, wie schon in den vergangenen Tagen, weiterhin in einer Konsolidierung knapp unterhalb der 16.000er Barriere fest.



Das Long-Szenario: Um einen Ausbruch auf der Oberseite zu forcieren, sollte der DAX unverändert (und per Tagesschluss) über 16.000 Punkte steigen. Im nächsten Schritt müsste dann das aktuelle Jahreshoch bei 16.012 überboten werden, das zusammen mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 einen Bremsbereich bilde. Sobald die heimischen Blue Chips oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehen würden, wäre Platz für einen Hochlauf an das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe der DAX den ersten Halt bei 15.827 Punkten (= Zwischenhoch vom 12. April) mit dem gestrigen Schlusskurs knapp, aber erfolgreich verteidigt. Sollte der Index dieses Niveau per Tagesschluss unterbieten, müsste zunächst auf das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 geachtet werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, würde die Auffangzone rund um das März-Top bei 15.706 in den Fokus rücken, die in der Vorwoche mehrfach ihre Stützkraft bewiesen habe. Die nächste Unterstützung wäre anschließend am Verlaufshoch vom 9. Februar bei 15.659 zu finden. (12.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag erneut abwärts, per Saldo gab der Index 0,4% ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe auch gestern keine neuen Impulse freisetzen können. Zwar hätten die Blue Chips mit dem Opening bei 15.944 zunächst im Gewinn (Vortagsschluss bei 15.896) notiert und in der ersten Handelsstunde das Tageshoch bei 15.971 Punkten markiert. Danach sei die Aufwärtsdynamik jedoch in sich zusammen und das Aktienbarometer in die Verlustzone zurückgefallen. Dabei sei es am Nachmittag bis auf das Tagestief bei 15.755 hinuntergegangen. Von dort habe sich der DAX noch einmal nach oben abdrücken und auf 15.835 schieben können.