Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Zuletzt waren DAX-Ermüdungserscheinungen im großen Herbstanstieg, von 11.863 kommend, genannt worden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei daraufhin von 14.585 bis 14.197 gefallen. Die perfekte untere Zielmarke wäre 14.150 gewesen. Diese habe der DAX bisher aber nicht ganz erreicht.



Der DAX zeige seit drei Handelstagen Stabilisierungsmuster (Lunten) nach flacher Konsolidierung. Die zu beachtende Unterstützungszone erstrecke sich von 14.230 bis 14.125. Man müsse die Stabilisierung respektieren. Es könnte also sein, dass der DAX bald wieder steige. Gelinge der Tagesschlusskurs über 14.400, so wäre Anstiegsspielraum bis 14.600 und 14.815 zu vermelden. Dass der DAX ab Mitte Dezember wieder steigen könnte, mahne auch der saisonale 20-jährige DAX-Chart an. Die Zugewinnphase könnte dann bis in die erste Januarwoche hineinreichen. (12.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >