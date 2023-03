Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den starken Kursverlusten vom Vortag kommt es heute am deutschen Aktienmarkt zu einer leichten technischen Gegenbewegung, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die US-Daten würden hoffentlich Aufschluss darüber geben, ob die Inflation in den USA weiter auf dem Rückzug sei. Aus Anlegersicht wäre es wünschenswert, wenn der Druck auf die FED, den Leitzins zu erhöhen, nachlassen würde. Nach den Entwicklungen rund um Silicon Valley Bank ( ISIN US78486Q1013 WKN A0ET46 ) und Signature Bank würden immer mehr Marktteilnehmer ohnehin auf einen Zinsstopp setzen. Für die Notenbanken sei es ein schwieriges Unterfangen, gleichzeitig die Inflation zu bekämpfen und die Stabilität des Bankensektors zu wahren.Im Fokus der Anleger stünden am Dienstag auch die Autobauer. Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) und Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) hätten heute ihren Geschäftsbericht vorgelegt, wobei die Zahlen der Wolfsburger nicht so gut ankommen würden. Auch die Porsche ( ISIN DE000PAG9113 WKN PAG911 )-Ergebnisse vom Vortag müssten noch richtig eingeordnet werden. (14.03.2023/ac/a/m)