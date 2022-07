Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang gestern nach einer starken Eröffnung über 12.750 Punkten die direkte Fortsetzung der Erholungsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei nach einer kurzen Seitwärtsphase zur Mittagszeit auch eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überschritten und so ein weiteres Longsignal etabliert worden. Der Index sei im Anschluss in der Spitze weiter bis 12.867 Punkte gestiegen.



Zur Eröffnung könnte es jetzt zu Gewinnmitnahmen und einer leichten Korrektur kommen. Ausgehend von 12.754 Punkten dürfte der Index aber von der Trendlinie nach oben abprallen und wieder an das gestrige Hoch steigen. Über 12.850 Punkten sei ein Anstieg bis 12.919 und 12.950 Punkte zu erwarten. Hier könnte eine deutliche Korrektur folgen, die durchaus wieder bis 12.750 Punkte reichen könne. Ein Ausbruch über 12.980 Punkte würde dagegen für eine Rally bis 13.100 und 13.250 Punkte sprechen. Unter 12.754 Punkten wäre dagegen eine Korrektur bis 12.666 / 12.600 Punkte und dort der nächste Anstieg die Folge. (08.07.2022/ac/a/m)



