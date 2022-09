Der Stopp der russischen Gaslieferungen durch Nord Stream 1 habe am Montag noch für tiefrote Kurse gesorgt. Auch in den kommenden Wochen dürfte die Energiekrise das bestimmende Thema sein, zumal die Kostenexplosion sowohl die Inflation befeuere als auch die Gewinne der Unternehmen belaste.



Spannung verspreche vor diesem Hintergrund das Vorgehen der EZB. Angesichts der hohen Inflation würden Experten einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte inzwischen für möglich halten. Ob die Teuerung so in den Griff zu bekommen sei, erscheine aber weiter fraglich. Zudem würden schwache Wirtschaftsdaten aus der deutschen Industrie zeigen, dass die Konjunktur inzwischen bereits in Mitleidenschaft gezogen werde.



Die Erholung des DAX stehe entsprechend auf wackligen Füßen. Von einer nachhaltigen Entspannung lasse sich noch nicht reden.



06.09.2022







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hat den Kurssturz zu Wochenbeginn hinter sich gelassen und notiert am Dienstag trotz der sich zuspitzenden Gaskrise leicht im Plus, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor der wichtigen EZB-Sitzung am Donnerstag scheinen sich die ersten Schnäppchenjäger wieder aus der Deckung zu wagen, die schwer gebeutelten Corona-Highflyer Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) und HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) führen den DAX an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".