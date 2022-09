Die Kürzung der Gaslieferungen aus Russland und die folgenden drastischen Preissteigerungen "verhageln die wirtschaftliche Erholung nach Corona", habe Wollmershäuser gesagt. "Erst 2024 erwarten wir eine Normalisierung mit 1,8 Prozent Wachstum und 2,5 Prozent Inflation."



Die Energieversorger hätten ihre Strom- und Gaspreise Anfang nächsten Jahres spürbar an die hohen Beschaffungskosten angepasst. Das werde die Inflationsrate im ersten Vierteljahr sogar auf etwa elf Prozent hochtreiben. Damit seien die realen Haushaltseinkommen kräftig zurückgegangen, und die Kaufkraft sinke spürbar, so die Konjunkturforscher. Das Entlastungspaket dürfte dies bei weitem nicht ausgleichen.



Morgen dürfte es mit den US-Inflationsdaten spannend werden. Die zentrale Frage werde sein, ob der Aufwärtstrend bei der Teuerungsrate gebrochen sei oder ob es zu einer bösen Überraschung kommen werde. Im Juli habe sie mit 9,1 Prozent einen traurigen Höhepunkt erreicht. Im August sei den Rückgang bei der Teuerungsrate an den Aktienmärkten gefeiert worden. Im Vorfeld werde mit einer Inflation von 8,1 nach 8,5 Prozent im Vormonat gerechnet. Eine höher als erwartete Teuerungsrate könnte zur Ernüchterung führen. Ein Wert von 8,1 oder tiefer könnte die jüngste Aufwärtsbewegung dagegen weiter befeuern.



