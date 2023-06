Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Schon zum Opening bei 15.923 habe der Index dabei eine 76 Punkte breite Aufwärtslücke in den Chart gerissen, die mit dem frühen Tagestief bei 15.907 auch nicht geschlossen worden sei. Stattdessen hätten die Notierungen sukzessive zugelegt und sich im weiteren Verlauf knapp unterhalb der 16.000er-Barriere seitwärts geschoben. Mit dem späten Tageshoch bei 15.994 sei die viel beachtete Hürde sogar in Sichtweite geraten, allerdings hätten die Kurse anschließend wieder nach unten abgedreht.Ausblick: Während der deutsche Leitindex erfolgreich über die 15.900er-Schwelle habe ausbrechen können, seien die Notierungen zur Schlussglocke wieder unter den schnell laufenden GD50 (aktuell bei 15.963) zurückgefallen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stehe nun direkt die kurzfristige 50-Tage-Linie im Fokus, die der DAX per Tagesschluss überwinden sollte. Danach hätten die Kurse Platz für einen Sprung über die runde 16.000er-Marke, wobei der Re-Break mit einem Hochlauf an, besser noch über das 2021er-August-Top bei 16.030 bestätigt werden müsste. Darüber könnte das offene Gap aus der Vorwoche bei 16.201 geschlossen werden, bevor es zu einem Anstieg an die alten Rekordmarken bei 16.290 und 16.332/16.336 kommen dürfte. Das Short-Szenario: Drehe der Index hingegen wieder nach unten ab, wäre der erste Halt nun an der 15.900er-Marke zu finden. Eine Etage tiefer sollte das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 stützend wirken, bevor über einen Test der 15.800er-Marke nachgedacht werden müsste. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, könnte die Auffangzone zwischen 15.737 und 15.727 Punkten erneut auf den Prüfstand gestellt werden, bevor das März-Top bei 15.706 Zählern als weitere charttechnische Unterstützung nachrücken würde. (29.06.2023/ac/a/m)