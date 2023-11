Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hält sich gegenwärtig tapfer über der Marke von 15.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Charttechnisch bleibe das jüngste Aufwärtsgap (14.950 zu 15.028 Punkte) eines der Schlüsselargumente der Analysten. Zur Erinnerung: In Kombination mit der vorangegangenen Abwärtskurslücke entstehe ein sog. "island reversal" sowie eine kleine Bodenbildung. Solange die deutschen "blue chips" oberhalb dieser Schlüsselzone notieren würden, könnten Anlegerinnen und Anleger auf eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung setzen. Das Verlaufshoch bei 15.270 Punkten definiere dabei die nächste Barriere, ehe die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.342 Punkten) in den Mittelpunkt rücke. Ein ganz massiver Widerstandsbereich warte danach bei rund 15.500/15.600 Punkten. In den vergangenen Monaten habe das Aktienbarometer in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Darüber hinaus verstärke das obere Bollinger Band bzw. der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 15.484/15.642 Punkten) das angeführte Widerstandsband. Aufgrund der Bedeutung dieser Hürden käme deren Rückeroberung einem charttechnischen Befreiungsschlag von ganz besonderer Tragweite gleich. (08.11.2023/ac/a/m)