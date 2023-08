Ausblick: Mit dem Schlusskurs direkt am März-Top bzw. am 2022er Februar-Hoch habe der deutsche Leitindex den nächsten Widerstandsbereich erreicht.



Das Long-Szenario: Um die aktuelle Aufwärtstendenz zu untermauern, müssten sich die Blue Chips jetzt am März-Hoch bei 15.706 nach oben abdrücken und das Kurslevel per Tagesschluss deutlich hinter sich lassen. Gelinge der Ausbruch, würde das gestrige Tageshoch in den Fokus rücken, das nun zusammen mit dem Bremsbereich bei 15.800/15.803 eine markante Hürde bilde. Könne der DAX auch diesen Widerstand überwinden, könnte es zu einem Sprint an die 15.900er Schwelle kommen, bevor danach auch der GD100 (aktuell bei 15.937) und die 16.000er Barriere überboten werden müssten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte weiterhin auf die 15.600er Marke geachtet werden, die unverändert als erste Haltestelle fungiere. Falle der Index auf Schlusskursbasis unter dieses Niveau - Gap-Close inklusive -, dürfte es zu einem neuerlichen Test der Volumenspitze bei 15.525/15.500 kommen. Unterhalb dieses Niveaus ließe sich die nächste Unterstützung am neuen Monatstief bei 15.469 antragen. Darunter wäre ein Rückfall an die trendentscheidende 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.390) nicht auszuschließen. (23.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es gestern um weitere 0,7% auf 15.706 nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe am gestrigen Dienstag nahtlos an die positiven Tendenzen vom Vortag anknüpfen können. Schon mit dem Opening bei 15.685 habe der DAX eine 82 Punkte breite Aufwärtslücke in den Chart gerissen (Schlusskurs vom Montag bei 15.603) und direkt nach der Eröffnung das Tagestief bei 15.677 Zählern markiert. Im Anschluss habe das Aktienbarometer weiter zugelegt und sich in der Spitze bis auf 15.799 Punkte geschoben. Am Nachmittag seien die zwischenzeitlichen Gewinne jedoch sukzessive abgeschmolzen und der Index habe den Handel bei 15.706 Punkten beendet.