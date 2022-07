Ausblick: Mit dem Sprung über 12.800 auf Schlusskursbasis habe sich der DAX für einen Angriff auf die 13.000er-Schwelle in Stellung gebracht.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei das erste Kursziel nun bereits an der 13.000er-Marke zu finden; könne das Aktienbarometer diese Eindämmungslinie per Tagesschluss hinter sich lassen, hätten die Notierungen Raum für einen Anstieg bis an den Bremsbereich bei 13.200/13.225 Punkten, der allerdings zusätzlich von der nur wenig höher verlaufenden oberen Trendkanalbegrenzung verstärkt werde. Gelinge der Ausbruch über die Trendlinie, könnte der Index bis 13.600 steigen, um darüber dann Kurs auf das Vor-Corona-Top bei 13.795 zu nehmen.



Das Short-Szenario: Würden die Blue Chips dagegen wieder nach unten abdrehen, sollte zunächst auf die 12.800er-Marke geachtet werden. Gehe der DAX unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel, müsste eine Schließung der gestrigen Kurslücke bei 12.595 Zählern einkalkuliert werden. Anschließend könnten die beiden Tiefs bei 12.439 sowie bei 12.391 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Falle der DAX auf ein neues Jahrestief unterhalb von 12.391, wäre ein Test der Volumenspitze bei 12.375 möglich. Gehe auch dieser Halt verloren, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in an die runde 12.000er-Barriere fortsetzen. (08.07.2022/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am gestrigen Donnerstag nahtlos an die Erholungsbewegung vom Vortag anknüpfen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon zum Opening hätten die Blue Chips bei 12.758 Punkten (Vortagsschluss 12.595) notiert und direkt im Anschluss das Tagestief bei 12.694 Zählern markiert. Von dort aus hätten sich die Kurse sukzessive nach oben geschoben und am Nachmittag das Intraday-Top bei 12.868 Punkten erreicht. Zum Handelsende hin hätten sich die Notierungen im Bereich von 12.840 eingependelt und sich bei 12.843 mit einem Plus von 2% in den Feierabend verabschiedet. Damit habe der Index die zwischenzeitlichen Juli-Verluste ausgebügelt und seit Monatsbeginn sogar 0,5% an Wert gewonnen.