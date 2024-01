Ausblick: Aus charttechnischer Sicht stecke der deutsche Leitindex weiterhin in einer Konsolidierung fest.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der DAX unverändert über das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 steigen, wobei der Re-Break weiterhin mit einem Anstieg über die 16.800er Marke und über das Top vom 12. Dezember bei 16.837 bestätigt werden sollte. Gelinge der Ausbruch über diese Hürde per Tagesschluss, könnte sich danach ein Sprint an die 17.000er Barriere mit dem Rekordhoch bei 17.003 entwickeln.



Das Short-Szenario: Drehe der Index dagegen wieder nach unten ab, müsste erneut auf das Juli-Hoch bei 16.529 Zählern geachtet werden, das sowohl gestern als auch am Mittwoch per Tagestief unterboten worden sei. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte zu einem Test des Juni-Tops bei 16.427 Punkten führen. Eine Etage tiefer würde sich das Mai-Top bei 16.332 als Unterstützung anbieten, bevor das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Zählern angesteuert werden dürfte. Weite sich die Korrektur aus und würden die Kurse auch an den beiden August-Tops bei 16.060 bzw. 16.043 Punkten keinen Halt finden, müsste ein Rücksetzer an bzw. unter die 16.000er Schwelle einkalkuliert werden. (05.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am gestrigen Donnerstag eine Erholung anstoßen und sich um 0,5% auf 16.617 verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Einen Tag, nachdem die deutschen Blue Chips um 1,4% auf 16.538 zurückgefallen seien, habe das Aktienbarometer zu einer Erholungsbewegung angesetzt. Dabei sei der Index bei 16.564 mit ersten Gewinnen in den Handel gestartet, sei in den Mittagsstunden aber zunächst auf das Tagestief bei 16.501 zurückgefallen. Von dort hätten sich die Notierungen jedoch wieder nach oben abdrücken und sukzessive Boden gutmachen können. In der Spitze sei es dabei kurz vor Handelsschluss bis auf 16.627 Zähler hinaufgegangen, bevor die Sitzung bei 16.617 beendet worden sei.