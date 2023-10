Ausblick: Nachdem der DAX sein Tageshoch am Freitag nicht habe halten können und der Index unterhalb des Eröffnungskurses (15.395) aus dem Handel gegangen sei, habe sich im Tageskerzenchart eine lange obere Lunte herausgebildet.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte das Aktienbarometer unverändert über das Juli- und das August-Tief bei 15.456 bzw. 15.469 steigen und danach auch den trendentscheidenden GD200 überbieten. Gelinge die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend, müsste es danach zur Bestätigung über die 15.600er Marke gehen. Darüber könnte sich ein Hochlauf an das Volumenmaximum entwickeln, das weiterhin mit dem März-Top (15.706) einen markanten Widerstand ausbilde. Die nächste Hürde wäre dann bei 15.796/15.810 zu finden.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen wieder nach unten ab, könnte zunächst das offene Gap vom Freitag bei 15.324 geschlossen werden. Darunter wäre das September-Tief bei 15.139 als mögliche Haltestelle zu nennen, bevor die 15.000er Marke in den Fokus rücken würde. Würden die Blue Chips an der runden Tausender-Schwelle keine Unterstützung finden, müsste mit einem Test des 2022er März-Hochs bei 14.925 und/oder des Juni-Hochs aus dem Vorjahr bei 14.709 gerechnet werden. (02.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,4% ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Versöhnlicher Wochenschluss für den deutschen Leitindex - während die Kurse noch am Vortag auf ein neues Monatstief bei 15.139 gefallen seien, habe sich die Erholungstendenz am letzten Tag der Handelswoche fortgesetzt. Dabei sei der DAX in der Spitze bis auf 15.516 Zähler gestiegen, habe einen Großteil der zwischenzeitlichen Gewinne aber wieder abgegeben und die Sitzung bei 15.387 Punkten beendet. Auf Wochensicht habe der Index damit 1,1% an Wert verloren, das September-Minus betrage 3,5% und für das dritte Quartal stehe ein Verlust von 4,7% zu Buche.