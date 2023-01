Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am zwölften Handelstag des neuen Jahres steht beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die elfte weiße Tageskerze zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Jahresauftakt habe durchaus schlechter ausfallen können. Trotz des Katapultstarts und vor allem aufgrund einiger Rückfragen würden die Analysten heute nochmals ausführlicher auf das Thema Money Management eingehen. 2021 und 2022 habe der DAX® eine ganze Reihe von Hoch- und Tiefpunkten zwischen 15.000 und 14.800 Punkten ausgeprägt. Zu Beginn des vergangenen Jahres habe dann das Abgleiten unter diese Kernhaltezone eine klassische Topformation komplettiert. Entsprechend sorge die jüngst erfolgte Rückeroberung dieser Hürden für ein echtes Ausrufezeichen. Im Umkehrschluss gelte es, diese Bastion möglichst nicht mehr zu unterschreiten. Deshalb können aktive Anleger und Anlegerinnen den Stopp-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des Tiefs von Anfang Oktober bei 14.819 Punkten nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ohne ein Rebreak dieser Kernhaltezone dürfte der DAX® seine Erfolgsserie fortsetzen. Dabei könnte die sehr konstruktive Marktbreite helfen. Das Hoch von Mitte Februar 2022 bei 15.543 Punkten definiere inzwischen eine der wenigen verbliebenen Widerstände auf der Oberseite. (18.01.2023/ac/a/m)



