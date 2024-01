Ausblick: Nach dem Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch vom 14. Dezember sei der deutsche Leitindex in eine konsolidierende Seitwärtsbewegung übergegangen, die zuletzt das Kursgeschehen dominiert habe.



Das Long-Szenario: Mit dem Close vom Freitag habe der DAX das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten erfolgreich zurückerobert und könnte jetzt auch über die 16.800er Marke steigen. Gelinge der Break, müsste danach das Top vom 12. Dezember bei 16.837 Punkten überboten werden. Darüber wäre wieder Platz bis an 17.000er Barriere mit dem Rekordhoch bei 17.003 Zählern.



Das Short-Szenario: Starte der DAX hingegen mit einem negativen Vorzeichen ins neue Börsenjahr und falle dabei unter 16.727 Punkte bzw. unter die 16.700er Marke zurück, dürfte zuerst das Juli-Hoch bei 16.529 Punkten angesteuert werden. Unterhalb dieser Unterstützung würde das Juni-Top bei 16.427 Punkten als mögliche charttechnische Haltestelle nachrücken. Fiäden die Kurse dort ebenfalls keinen Halt, müsste mit einem Test des Mai-Tops bei 16.332 Punkten gerechnet werden. Darunter könnte das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Die nächsten Unterstützungen wären anschließend an den beiden August-Tops bei 16.060 Punkten und 16.043 Punkten sowie an der 16.000er Schwelle zu finden. (02.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag im verkürzten Handel um weitere 0,3% auf einen Jahresschluss bei 16.752 Punkten nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Erfolgreicher Jahresabschluss für den deutschen Leitindex - nachdem die heimischen Blue Chips am letzten Handelstag des Jahres noch einmal um 0,3% auf 16.752 Punkte hätten klettern können, habe das Aktienbarometer das Börsenjahr 2023 mit Kursgewinnen von 20,3% beendet. Dabei seien die Notierungen am 2. Januar 2023 zunächst bei 13.993 Punkten gestartet und am gleichen Tag auf das Jahrestief bei 13.976 Punkten gefallen. Dort hätten die Kurse nach oben abgefedert und seien im Dezember schließlich auf das Jahres- und amtierende Rekordhoch bei 17.003 Punkten gestiegen.