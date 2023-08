Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:AusblickSomit stelle sich heute erneut die Frage: Ist der Durchbruch bei 15.660 echt und führe zu tieferen Kursen oder könne sich der DAX bald wieder dauerhaft über 15.660 festsetzen? Die Antwort sei offen. Eins sei aber klar, sollte der DAX weiter fallen, so habe er sehr gute Chancen, am Juli-Tief 15.456 bzw. vor allem in Höhe der beiden 200-Tage-Linien bei 15.395/15.380 aufgefangen zu werden, da es nach einem -6,4%-Kursrutsch und einem damit verbundenen DAX-Überverkauftzustand im Erstkontakt mit "Zweihunderter"-Linien nur selten das direkte Aufgeben der 200-Tage-Durchschnitte gebe. Dafür bedürfe es eines besonderen Ereignisses. (22.08.2023/ac/a/m)