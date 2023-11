Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestern beschriebene Abwärtstrendbruch hat seine Wirkung auf den DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) nicht verfehlt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.317 Punkten) habe das Aktienbarometer sogar das nächste Erholungsziel abgearbeitet. Damit dürfte es in den nächsten Tagen tatsächlich zum ultimativen Lackmustest kommen. Als solchen würden die Analysten einen Test der Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten definieren, wo der DAX® in den letzten Monaten immer wieder markante Hoch- und Tiefpunkte ausgebildet habe. Gleichzeitig verlaufe hier der Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 15.644 Punkten). Entsprechend könne eine Rückeroberung dieser Hürden gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auf dem Weg dorthin würden das Gap vom 13. Oktober (15.410/15.413 Punkte) sowie das obere Bollinger Band (akt. bei 15.422 Punkten) nennenswerte Zwischenetappen markieren. Zum Abschluss ein genauer Blick auf das Sentiment: In der Stimmung der US-Privatanleger hätten die jüngsten Kursavancen deutliche Spuren hinterlassen. So signalisiere z.B. die wöchentliche Sentimenterhebung der AAII einen Rückgang des Bärenanteils von 50,3% auf 27,2%. Im Gegenzug lege der Bullenanteil um mehr als 18%-Punkte zu. Die aufflackernde Euphorie begünstige eher eine kurzfristige Atempause. (10.11.2023/ac/a/m)