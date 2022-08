Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gebetsmühlenartig hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in den letzten Tagen beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) immer wieder die Bedeutung der Marke von 13.800 Punkten betont.



In diesem Dunstkreis hätten die deutschen Standardwerte in der Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hochs ausgeprägt. Gestern sei dem Aktienbarometer dann endlich der Sprung über diese Hürden gelungen. Damit sollte der Startschuss für ein Ausschöpfen des Kursziels aus der seit Ende Juli vorliegenden inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation von 14.400 Punkten gefallen sein. Knapp oberhalb dieses Anlaufziels stecke die 200-Tages-Linie (akt. bei 14.491 Punkten) einen weiteren wichtigen Widerstand ab. Der gestrige Ausbruch gebe Traderinnen und Tradern zudem die Gelegenheit, ihre Stopps engmaschig nachzuziehen. Die eingangs beschriebene Schlüsselzone sollte der DAX® zukünftig nicht mehr unterschreiten. Unter strategischen Gesichtspunkten gelte es dagegen vor allem die Haltezone bei rund 13.300 Punkten zu beachten. Hier falle die Nackenlinie der oben genannten S-K-S-Formation mit diversen Hochs der jüngeren Vergangenheit sowie der langfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.266 Punkten) zusammen. (17.08.2022/ac/a/m)



