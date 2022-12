Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Anstiegsdynamik habe bereits seit 11. November spürbar nachgelassen, die Kauflaune sei verflogen, der DAX komme einfach nicht an das logische Ziel 14.800 heran.AusblickWegen abzulesender Divergenzen sei vor dem Erreichen von 14.800 jederzeit auch eine temporäre DAX-Entladung der Spannung Richtung 14.150/14.125 einzuplanen. DAX-Basis-Szenario für Montag, 5.12.2022 (60%): Der DAX beginne heute nahezu unverändert. Unterstützend wirke 14.500/14.495 (PP). Im Basis-Szenario tue der DAX heute Niemandem weh und bewege sich ganztägig trendlos zwischen 14.570 und 14.430. In der DAX Nebenvariante 1, die die stärkste aller Varianten sei, steige der DAX sofort, ohne weiteres Pullback-Tief über 14.570 und zieht dann dynamisch zu 14.800/14.830(R3). Das Ziel 14.800 werde durch den heutigen Pivot R3 freigegeben, wäre also erreichbar. (05.12.2022/ac/a/m)