Ausblick: Der DAX habe seine Konsolidierungsbewegung am gestrigen Handelstag fortgesetzt. Die charttechnische Ausgangslage könne daher als neutral gewertet werden.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite sollte der Index unverändert über die 16.000er Marke und das 2021er August-Top bei 16.030 ausbrechen. Sobald die Blue Chips oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehen würden, müsste die offene Kurslücke vom 24. Mai bei 16.153 vollständig geschlossen werden. Im nächsten Schritt könnte dann ein Sprint an das Top bei 16.290 bzw. das aktuelle Allzeithoch bei 16.332 initiiert werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt, wie schon in den vorangegangenen Sitzungen, bei 15.900 zu finden. Unterhalb dieser Haltelinie würde das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 als mögliche Unterstützung nachrücken, wobei dieses Level aktuell zusätzlich von der kurzfristigen 50-Tage-Linie (15.833) verstärkt werde. Würden die Notierungen dort nach unten durchbrechen, dürfte die Auffangzone zwischen 15.737 (2022er Februar-Hoch) und 15.727 (Zwischentief vom 25. Mai) auf den Prüfstand gestellt werden. Nur wenig tiefer sollten dann der Bereich rund um das März-Top bei 15.706 und/oder das Vorwochentief bei 15.629 stützend wirken. (09.06.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX handelte am gestrigen Fronleichnam-Donnerstag in einer engen Spanne und legte 0,2% auf 15.990 zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Wie schon in den vorangegangenen Sitzungen habe sich der DAX auch gestern nicht über der 16.000er Barriere behaupten können. In einem ruhigen Handel seien die Kurse zunächst mit leichten Verlusten bei 15.952 Punkten (Vortagsschluss bei 15.961) gestartet und noch in der ersten halben Stunde auf das Tagestief bei 15.914 Zählern gefallen. In einer direkten Gegenreaktion seien die Notierungen wenig später auf das Tageshoch bei 16.019 gesprungen und hätten sich am Nachmittag in einer engen Range knapp unterhalb von 16.000 Punkten eingependelt.