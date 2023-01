Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steckt leider auch heute noch in der Warteschleife, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Egal ob es nun Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag dieser Woche gewesen sei, der Analysetext könne einfach übernommen werden.



Vorab: Der ADX-Indikator des Tageskerzencharts drehe nun nach unten ein und bestätige das Ende der heftigen DAX-Trendphase von Anfang Januar, ähnlich wie Ende November 2022 bei DAX 14.570. Der DAX dürfte nach Auswertung der Chartstruktur in den meisten Fällen noch eine 2. Abwärtsstrecke zu mindestens 14.905 und optimal zu 14.700 ausbilden. Dies gelte, solange es dem DAX nicht gelinge, über 15.270 zu steigen. Besonderheit: Selbst wenn der DAX für einige Stunden über 15.270 ziehe, wäre das noch kein entwarnendes Signal. Dies habe man in einer ähnliche komplexen Seitwärtsphase im Dezember gesehen. (27.01.2023/ac/a/m)



