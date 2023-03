Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schwankungsbreite der abgelaufenen Woche hatte es beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) mit über 800 Punkten erneut in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Ins Wochenende verabschiedet habe sich das Aktienbarometer dann ziemlich genau in der Mitte zwischen Wochentief (14.458 Punkte) und Wochenhoch (15.298 Punkte). Trotz der hohen Volatilität und der hohen Umsätze ergebe sich im Vergleich zum Vorwochenschluss von 14.768 Punkten nur eine leichte Veränderung. Charttechnisch falle der Wochenschlusskurs zudem in die wichtige Haltezone bei 15.000/14.800 Punkten, welche in den letzten beiden Jahren immer wieder eine große Rolle gespielt habe. Während der MACD auf Wochenbasis gerade drohe, ein frisches Ausstiegssignal zu generieren, stelle der Faktor "Saisonalität" - Stichwort: Dividendenrally - derzeit einen unterstützenden Faktor dar. Bei diesen "gemischten Rahmenbedindungen" würde die zu erwartende Erholung der deutschen Standardwerte bereits für einen Teilerfolg sorgen. Für mehr als eine Stabilisierung auf Basis der oben genannten Kernunterstützungen sei allerdings ein Spurt über die Marke von 15.300 Punkten notwendig, denn dann stünde nicht nur ein höheres Tief, sondern sogar eine kleine Bodenbildung zu Buche. (27.03.2023/ac/a/m)