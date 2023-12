Im Blickfeld stehe außerdem die Commerzbank. Sie könne ihr geplantes neues Aktienrückkaufprogramm starten. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe nun die entsprechende Genehmigung dazu am späten Mittwochabend erteilt.



Bei BASF stehe derweil der Chefwechsel im Fokus. Lange Zeit sei gerätselt worden, nun herrsche Klarheit. Der weltgrößte Chemiekonzern bekomme eine neue Führungsspitze. Asienchef Markus Kamieth löse nach der Hauptversammlung des Ludwigshafener DAX-Konzerns im April 2024 den langjährigen CEO Martin Brudermüller ab.



Und auch die Aktie der DHL Group dürfte im Blickfeld der Anleger bleiben. Hier habe am Mittwoch der schwache Quartalsbericht des US-Konkurrenten FedEx belastet. Positiv seien jedoch die Fortschritte bei der Postgesetzt-Reform aufgenommen worden.



Die US-Börsen hätten am Mittwoch deutlich unter Druck gestanden. Der Dow sei am Ende um 1,3 Prozent auf 37.082,00 Punkte gefallen. Der marktbreite S&P 500 habe 1,5 Prozent auf 4.698,35 Punkte nachgegeben. Für den NASDAQ 100 sei es um 1,5 Prozent auf 16.554,16 Zähler nach unten gegangen.



Die Börsen in Asien hätten sich auch am Donnerstagmorgen uneinheitlich präsentiert. Im Sog von Gewinnmitnahmen an den US-Börsen habe der zuletzt starke Nikkei nachgegeben. Der japanische Leitindex habe am Ende 1,6 Prozent tiefer geschlossen. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt hingegen um gut ein Prozent gestiegen, der Hang-Seng-Index habe minimal im Plus gegangen.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.

