Auf Unternehmensseite falle der Blick auf detaillierte Zahlen von HelloFresh und Vonovia. Vonovia habe bereits am Donnerstagabend das Zahlenwerk veröffentlicht. Unter dem Strich erziele das Unternehmen im vergangenen einen Verlust von knapp 6,8 Milliarden Euro. Die Dividende solle dennoch steigen - auf 90 Cent je Aktie. Und auch der US-Softwarekonzern Adobe habe am späten Donnerstagabend sein Zahlenwerk vorgelegt. Der Ausblick auf das laufende Quartal sei allerdings nicht gut angekommen. Die Aktie sei nachbörslich deutlich eingebrochen. Zahlen gebe es am Morgen auch von Mercedes-Benz und Salzgitter. Volkswagen werde am späten Vormittag die Auslieferungszahlen für Februar veröffentlichen.



Im Blickpunkt dürfte außerdem weiter die Aktie von Redcare Pharmacy stehen. Hier sei die digitale Einlöse-Funktion nun da. Analysten würden mit Lob reagieren. Und auch die Aktie von Rheinmetall dürfte weiter im Fokus stehen. Nach starken Zahlen am Donnerstag und dem Sprung auf ein neues Rekordhoch bleibe die Aktie der Top-Wert im DAX.



Die US-Börsen seien am Donnerstag allesamt mit negativen Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Konjunkturdaten hätten hier die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung in den USA gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,4 Prozent tiefer bei 38.905,66 Punkten geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 0,3 Prozent auf 5.150,48 Zähler nach unten gegangen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 habe 0,3 Prozent auf 18.014,81 Punkte nachgegeben.



In Asien hätten die Börsen auch am Freitagmorgen unter Druck gestanden. Der japanische Aktienmarkt sei 0,3 Prozent tiefer bei 38.707,64 Zählern aus dem Handel gegangen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 0,1 Prozent verloren. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe zuletzt sogar knapp zwei Prozent nachgegeben. (15.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte es am Donnerstag mit gut 18.039 Zählern auf eine neue Rekordmarke geschafft, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende habe er jedoch Federn lassen müssen und sei mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 17.972,04 Punkte aus dem Handel gegangen. Zum Handelsstart am Freitag werde der deutsche Leitindex noch etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,2 Prozent schwächer bei 17.901 Punkten.