Paris (www.aktiencheck.de) - DAX wieder unter 17.000, na so was. Das nennt man die Effizienz des Marktes, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Ausbruch --> alle kaufen --> und gewinnen? Das wäre zu einfach. Und heute, alles vorbei? Die DAX-Chartprognose für den Tag sage es euch ...Der DAX habe noch Chancen auf 17.000+x und zwar direkt, also vom Fleck weg. Es dürfe nur das DAX-Level 16.859 keine einzige Sekunde unterschritten werden. Allerdings sehe der DAX im Tageskerzenchart in keinster Weise aufreizend einladend zum Kauf aus. Das sei nur sehr durchschnittlich bis leicht warnend. Die Hoffnung auf einen steigenden DAX ergebe sich heute vorerst nur durch den Stundenkerzenchart. Erste DAX Tageswiderstände im Zuge der veröffentlichten Siemens-Quartalszahlen seien 16.950 (PP) und 17.000/17.005. (08.02.2024/ac/a/m)