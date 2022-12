Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer bislang eher schwachen Handelswoche verzeichne der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag leichte Gewinne, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Experten würden erwarten, dass die Erzeugerpreise zum Vorjahr um 7,2% angestiegen seien, ohne Lebensmittel und Energie werde mit einem Plus von 5,9% gerechnet. Da sich mittlerweile erste Basiseffekte nach dem steilen Preisanstieg im vergangenen Winter bemerkbar machen würden, sei das zwar ein weniger starker Anstieg als noch im November. Dennoch würden die weiter steigenden Preise zeigen, dass der Inflationsdruck hoch bleibe. Sollte der Anstieg niedriger ausfallen als erwartet, könnte der Druck auf die Notenbanken bezüglich weiterer Zinsnahebungen etwas abebben.Die Konjunkturdaten dürften einen letzten Hinweis geben, wie die Notenbanken in der kommenden Woche reagieren. (09.12.2022/ac/a/m)