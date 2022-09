Mehrheitlich würden die Experten mit einer Zinsanhebung der EZB um 0,75 Prozentpunkte rechnen. Um die weiterhin rekordhohe Inflation in den Griff zu bekommen, seien weitere Erhöhungen auch unumgänglich.



Neben der Höhe des Zinsschritts dürfte die Börse vor allem aber auf die Wortwahl von Notenbank-Chefin Christine Lagarde blicken. Dabei stehe ihre Einschätzung zur konjunkturellen Situation und zum künftigen Zinsanhebungspfad im Fokus.



Grundsätzlich kämen steigende Zinsen am Aktienmarkt zwar nicht gut an. Angesichts von Inflation, Gaskrise und Rezessionsangst könnten die Anleger aber auf einen höheren Zinsschritt sogar positiver reagieren als auf ein zögerliches Verhalten der EZB. Kräftige Ausschläge seien am Nachmittag in jedem Fall zu erwarten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Handelsstart und dem kurzzeitigen Sprung über die 13.000-Punkte-Marke ist der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Donnerstag im Handelsverlauf ins Minus gedreht, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung am Nachmittag würden sich die Anleger nicht aus der Deckung wagen. Zu groß würden die zahlreichen Risikofaktoren bleiben.