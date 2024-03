Im Höhenflug befinde sich derzeit der Goldpreis. Er habe am Mittwoch den Sprung auf eine neues Rekordhoch geschafft.



Im Fokus stünden am heutigen Handelstag zudem einige Geschäftszahlen. Es würden unter anderem Brenntag, Lufthansa, Merck KGaA, Drägerwerk, HUGO BOSS, Continental und ProSiebenSat.1 berichten. Bei Novo Nordisk finde der Capital Markets Day statt.



Bei TRATON würden die Analysten der LBBW optimistischer. Sie hätten das Kursziel für den Lkw-Bauer von 28 auf 38 Euro angehoben. Im Blickpunkt dürfte außerdem weiter der Tagesverlierer des Vortags, die DHL Group, stehen.



Die US-Bösen hätten sich am Mittwoch wieder freundlicher gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,2 Prozent auf 38.661,05 Zähler gewonnen. Der markbreite S&P 500 habe 0,5 Prozent auf 5.104,76 Punkte zugelegt. Und der technologielastige NASDAQ 100 sei am Ende mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 18.017,57 Punkte aus dem Handel gegangen.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte am Morgen unter Druck gestanden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 1,2 Prozent auf 39.598,71 Zähler verloren. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 0,5 Prozent eingebüßt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe zuletzt ein Prozent im Minus notiert. (07.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Mittwoch mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 17.716,71 Zählern aus dem Handel gegangen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Handelsstart am Donnerstag dürfte zunächst auch wenig Bewegung in den deutschen Leitindex kommen. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 17.707 Zählern.Im Blickfeld stehe heute die Zinsentscheidung der der Europäischen Zentralbank EZB. Der Leitzins dürfte dabei wohl zum vierten Mal in Folge unverändert bleiben. Gehofft werde vielmehr auf mögliche Hinweise, wann mit dem Beginn einer Lockerung zu rechnen sei. US-Notenbankchef Jerome Powell habe tags zuvor bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig habe. Erst müsse man mehr Zutrauen gewinnen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe.