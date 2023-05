Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelte gestern zwischen 15.825/15.842 und 15.707, zeigte zuerst immer wieder Stundendochte bei ca. 15.825 und fiel dann nachbörslich bis 15.700, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.DAX Basisvariante/ 60% Wahrscheinlichkeit (FAVORIT): Am EZB-Tag sei auf Folgendes zu achten: Der DAX stecke nach wie vor in der neutralen Zone zwischen 15.707 und 15.916 fest. Damit sei eigentlich schon alles gesagt. Vor dem EZB-event des Nachmittags dürfte sich daran auch nicht viel ändern. DAX Nebenvariante 1 (BULL): Oberhalb von 15.915 (Stundenschluss) habe der DAX die Chance, bis 16.000/16.010 und im weiteren Verlauf bis 16.062/16.077 und 16.290/16.450 zu steigen. DAX Nebenvariante 2 (BÄR): Falle der DAX per Tagesschluss unter 15.706 (Nackenlinie einer größeren Topbildung)) und unter 15.658 (wichtige Horizontale), wäre eine größere Abwärtsbewegung zu vermuten. (04.05.2023/ac/a/m)