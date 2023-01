Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt schieße der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kurz nach 16 Uhr aus dem Stand um rund 120 Punkten in die Höhe, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dem Vernehmen nach solle Christine Lagarde im März den Leitzins nur um 25 Basispunkte anheben wollen. Bis dato habe der Markt eine Zinsanpassung um 50 Basispunkte eingepreist.Am Markt seien solche Nachrichten gute Nachrichten. Entsprechend sei der DAX kurzzeitig auf 15.270 Zähler geklettert - ein neues Elfmonatshoch. Er laufe damit weiter in die Handelsspanne zwischen 15.000 und 16.000 Punkte hinein."The trend is your friend" - Anleger sollten DAX-Long-Positionen laufen lassen. (17.01.2023/ac/a/m)