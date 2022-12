Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist übergeordnet seit 1. Oktober in einer langgestreckten Jahresschlussanstiegsphase, die als logisches Ziel vorläufig das DAX Level ca. 14.800 hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Anstiegsdynamik habe bereits seit 11. November spürbar nachgelassen, die Kauflaune sei verflogen.



DAX Basis-Szenario für den Tag, Fr, 02.12.2022: Der DAX habe heute in meiner Hauptvariante die Chance, um von 14.431/14.424 bis 14.572/14.600 zu steigen. Das würde bedeuten, dass die schwächere Vorbörse (14.450) noch ein weiteres Pullback-Standbein auf die Unterstützung 14.431 setze und der DAX dann nach oben abspringe. In der DAX Nebenvariante 1 falle der DAX unter 14.400 und begebe sich auf Talfahrt bis zum Tief vom 29.11. bei 14.327 oder sogar zu 14.282/14.266 (Pivot S3 und Gap). In dieser Variante gäbe es ab 14.327/14.325 (spätestens ab 14.282/14.266) neuerliche DAX Anstiegschancen bis 14.430, 14.490 und 14.572/14.600. (02.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >