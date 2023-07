Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX steckt seit 19. Mai in der Range 15.660 zu 16.290 fest, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Gestern habe sich der DAX am Vormittag sprunghaft dem oberen Ende der Range angenähert, sei aber schon 10 Uhr bei 16.241 gescheitert und habe alles Aufgebaute wieder fallen lassen, gap fill 16.125.Der DAX habe gestern im Tageshoch nicht dauerhaft über den verlassenen Aufwärtstrend zurückgefunden. Das sei regelkonform gewesen. Der kleine Aufwärtstrend vom 17.07. sei indes gestern intakt geblieben, was heute (bei 16.095 = Lage des Trends zw. 9-10 Uhr) zunächst noch nützlich sein könnte für pot. Käufer. DAX Hauptroute (60%): Der DAX sei für heute zunächst neutral einzustufen. Daraus könne alles Mögliche entstehen. Oberhalb des flachen Trends (16.095) habe der DAX zumindest die Chance auf einen Anstieg bis 16.150. (20.07.2023/ac/a/m)