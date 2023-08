Ausblick: Der Rückfall unter die 15.900er Marke habe dem jüngsten Aufwärtsmomentum - seit dem Vorwochentief vom Freitag bei 15.579 habe der DAX in der Spitze 2,4% zugelegt - einen ersten Dämpfer verpasst.



Das Long- Szenario: Könne das Aktienbarometer am letzten Handelstag im August noch einmal nach oben drehen, sollte es im ersten Schritt über 15.900 und im zweiten über den GD100 gehen, der weiterhin mit dem GD50 einen doppelten Widerstand im Bereich von 15.945 bilde. Darüber wäre Platz bis an die 16.000er Barriere, wobei ein Re-Break mit weiteren Kursanstiegen bis an das 2021er August-Hoch bei 16.030 bzw. das Verlaufshoch vom 10. August bei 16.060 bestätigt werden sollte.



Das Short-Szenario: Der erste Halt sei jetzt wieder an der Auffangzone bei 15.805/15.799 zu finden. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Levels dürfte einen Rücksetzer in Richtung des 2022er Februar-Hochs bei 15.737 oder des März-Tops bei 15.706 begünstigen, bevor die offene Kurslücke vom Montag bei 15.632 geschlossen werden könnte. Weite sich die Korrektur nach einem Gap-Close aus, müsste mit Abgaben bis in den Bereich der 15.600er Marke gerechnet werden, wobei nur wenig tiefer auch das Zwischentief vom Freitag bei 15.579 stützend wirken sollte. (31.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zur Wochenmitte wieder einen Schritt (-0,2%) auf 15.892 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während sich der deutsche Leitindex am Dienstag in der Spitze bis auf drei Punkte an die mittelfristige 100-Tage-Linie herangeschoben habe, seien die Blue Chips am gestrigen Mittwoch wieder nach unten abgedreht. Dabei seien die Notierungen zunächst oberhalb der Trendlinie bei 15.957 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 15.931) und direkt nach der Eröffnung auf das Tageshoch bei 15.960 Zählern gesprungen. Im Anschluss habe die Aufwärtsdynamik jedoch nachgelassen und der Index sei auf das Tagestief bei 15.823 zurückgefallen.