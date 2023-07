"Die Ursache für den Bruch der zuvor mehrfach verteidigten Supportzone 15.629 zu 15.706 Punkte ist letztlich die Erkenntnis, dass die Perspektiven für die Unternehmensgewinne als Basis eines stabilen und idealerweise steigenden DAX äußerst problematisch sind. Dass das vielen erst jetzt langsam bewusst wird, liegt daran, dass die Gemengelage ziemlich komplex ist und kein wirklich taugliches Beispiel in der Vergangenheit hat", erkläre Gehrt. "Eine Rezession, die aber von einem engen Arbeitsmarkt begleitet ist, an dem durch Fachkräftemangel mit weiter steigenden, die Teuerung verstetigen Lohnerhöhungen zu rechnen wäre, ist ungewöhnlich. Das lässt erwarten, dass die EZB die Zinsen weiter anheben muss."



Und in Großbritannien und den USA sehe es nicht anders aus. Das führe dazu, dass viele trotz Inflation gut dastünden, weil ihre Gehälter kräftig zulegen würden. Andere würden zwar immer mehr in Not geraten, aber wenn der Teil der Verbraucher, der den Gürtel nicht enger schnallen müsse, weiter wie bisher oder sogar mehr konsumiere, würden die Preise oben bleiben, während die Gesamtwirtschaft dennoch in einer Rezession festhänge. Auch, weil die Zinsen in einer solchen Konstellation längere Zeit hoch bleiben müssten.



Für Gehrt sei das eine immer deutlicher werdende Zwickmühle, die auf einen DAX treffe, der zwar zuletzt Rekordhochs erreicht habe, die jedoch lediglich auf kurzfristigen Interessen großer Adressen basiert hätten: "Immerhin wurden die Hochs vom Mitte April und Mitte Mai genau zur Abrechnung an der Terminbörse erreicht. Das dritte Hoch wiederum entstand zum Halbjahresultimo: Dass da das Aufpolieren der Performance von Fonds und anderen institutionellen Investoren dahinter stand, war kaum zu übersehen." Und ebenso wenig sei zu übersehen gewesen, dass das unmittelbare Ziel dieses "Window Dressing" verfehlt worden sei: Ein Schub frischen Kapitals, wie man ihn noch zu Jahresbeginn gesehen habe, sei erst einmal ausgeblieben. "In einer solchen Situation reicht es, dass einer Feuer ruft, um eine Stampede unter den Bullen auszulösen. Das passierte am Donnerstag, sicherlich noch befeuert durch die brenzlig hohe Zahl an neu geschaffenen US-Arbeitsplätzen im Juni, die von ADP vorab der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten gemeldet wurden, die heute um 14:30 Uhr anstehen." (07.07.2023/ac/a/m)







Das hatte gesessen: Ein Minus von über 400 Punkten drückte den DAX am Donnerstag unter eine immens wichtige Supportzone. Ob man das, was daraus entstanden sei, als SKS-Formation oder als "Triple Top" bezeichne: Das Kind liege im Brunnen. Aber bleibe es dort auch liegen?