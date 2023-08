Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der August ist drei Wochen alt und drei Mal stand beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) eine rote Wochenkerze zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Eine solche Pechsträhne sei bei den deutschen Standardwerten keineswegs alltäglich. In der Historie seit 1988 sei es lediglich 170 Mal zu drei negativen Wochenkerzen in Serie gekommen - also in weniger als 10% der Zeit. Doch es gebe Hoffnung: Die vierte Woche nach einem solchen Negativlauf falle in 55% aller Fälle positiv aus und bringe im Durchschnitt eine Wertentwicklung von 0,49%. Damit falle der Return nach einer solchen Durststrecke in etwa drei Mal so hoch aus wie die Durchschnittsperformance aller Wochen seit 1988. Für eine solche Erleichterungsrally würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt allerdings gerne einen charttechnischen Katalysator sehen. Als solchen würden sie eine Rückeroberung der Tiefs bei 15.703/15.706 Punkten definieren. Hier hätten die deutschen "blue chips" gestern auch ihr Tageshoch (15.710 Punkte) ausgeprägt. Bis zu diesem Befreiungsschlag gelte es weiterhin unbedingt, die Kombination aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.496 Punkten) und dem Juli-Tief (15.456 Punkte) zu verteidigen. Ansonsten würde die aktuelle Schiebezone in eine obere Umkehrformation umschlagen. (22.08.2023/ac/a/m)