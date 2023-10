Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo wollen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt heute einen besonderen Fokus auf den langfristigen Monatschart des DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) legen.Aus gutem Grund, denn das Aktienbarometer laufe Gefahr, den dritten Verlustmonat in Folge auszuprägen. Eine derartige Durststrecke komme nur selten vor - auf Basis der Daten seit 1988 lediglich 26 Mal, was lediglich gut 6% der Zeit entspreche. Zuletzt sei dieses negative Phänomen in der Hochphase der Corona-Krise aufgetreten. In 16 von 26 Fällen (61,5%) hätten sich die deutschen Standardwerte im Folgemonat erholen können. Die durchschnittliche Wertentwicklung habe dabei 0,87% betragen - und somit etwas mehr als die historische Durchschnittsperformance auf Monatsbasis (0,71%). Zur vollständigen Wahrheit gehöre allerdings auch, dass das Muster im bisherigen Jahrtausend - also ab 2000 - deutlich schlechter funktioniert habe. Ein Abgleiten unter das Märztief bei 14.458 Punkten würde die Chance auf eine November-Erholung deutlich schmälern. Die Hochs von 2020 bzw. 2018 bei 13.795/13.597 Punkten würden dann einen weiteren wichtigen Auffangbereich definieren. Beachten sollten Anlegerinnen und Anleger zudem den trendfolgenden MACD, der sein Kaufsignal vom Jahresauftakt wieder zu negieren drohe. (30.10.2023/ac/a/m)