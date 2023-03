Die Stimmung der Anleger in Europa habe sich im Laufe des Donnerstags verschlechtert.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die Aktien von LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF), die aufgrund der Entscheidung, die Dividendenausschüttung einzustellen, heute mehr als 11% verlieren würden. Mit dieser Maßnahme wolle das Unternehmen seine Bilanz angesichts der Unsicherheit bei den Immobilienbewertungen stärken. Das Unternehmen habe auch die Ergebnisse für 2022 und die Prognosen für 2023 bekanntgegeben.



Die Aktien der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) stünden ebenfalls unter Druck. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Gewinne im Jahr 2023 sinken würden, da der Boom auf dem Frachtmarkt nachlasse. Das EBIT werde voraussichtlich bei knapp 7 Milliarden Euro liegen, verglichen mit 8,4 Milliarden im Jahr 2022. Die Aktien des Unternehmens würden heute fast 2,5% verlieren.



Auch bei den Aktien der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF), die um mehr als 5% nachgeben würden, sei viel los. Der Druck nehme heute durch die Ankündigung zu, dass die Veröffentlichung der Ergebnisse aufgrund von Ungenauigkeiten bei der SEC verschoben worden sei.



Die Futures auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden am Donnerstag im Minus notieren und darum kämpfen, die Niveaus in der Nähe der Oberseite der lokalen Konsolidierungszone bei 15.700 Punkten zu halten. (09.03.2023/ac/a/m)





Der Wirtschaftskalender enthalte heute keine wichtigen Daten. Allerdings seien die Daten zu den US-Arbeitslosenunterstützungen und den US-Erdgasvorräten einen Blick wert.