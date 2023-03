Paris (www.aktiencheck.de) - Der sollte von 15.230 die hier mehrfach angesprochene überfällige DAX-Pullbackphase ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Das sei mit Verzögerung geklappt. Der DAX sei von 15.300 bis 14.800 gefallen. Seit gestern sei unterstellt worden, dass ggf. schon die 2. Anstiegsstrecke laufe, die ausgehend von 14.800 abermals mindestens 15.300 erreiche. Davon sei schon viel Schönes zu sehen gewesen, der DAX sei von 14.800 bis 15.150 geklettert.Der DAX stecke mitten in der Tageskerzenchart-Wolke, der Ichimoku-"Kijun" sei in der Wolke, der "Tenkan" sei unter dem Kijun. Der Index laufe seit 9. Februar seitwärts und werde zwischen 15.270/15.330 behindert durch Reboundlinien horizontaler und schräger Art. Eine DAX Mini-Sell-Off Phase bei hoher VDAX Vola habe die Unterstützung 14.676 getestet. Der Test sei erfolgreich gewesen. Es würden in keinem Fall große DAX-Kaufsignale vorliegen. Es sei bereits seit knapp zwei Monate eher eine Range-Phase vor. Der DAX stecke nach 1. Anstiegsstrecke entweder immer noch in der Pullbackphase vom Hoch 15.298 zu 14.780/14.675 b) oder sei bereits in der 2. Anstiegsphase zu 15.298 (bei 14.810 beginnend). (28.03.2023/ac/a/m)