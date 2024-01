Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die im DAX enthaltenen Unternehmen werden den Dividendenrekord aus dem Vorjahr in diesem Jahr um 1,6 Mrd. Euro übertreffen und 54,6 Mrd. Euro an Dividenden an ihre Anteilseigner ausschütten, so die Analysten der DekaBank. WKN 846741 ) würden die Ausschüttungen der Unternehmen von 6,6 Mrd. im Vorjahr auf jetzt 7,1 Mrd. Euro ansteigen. Für den DAX ergebe sich auf den aktuellen Kursständen gerechnet eine beachtliche Dividendenrendite von 4,4%, ein Niveau, das einen ganzen Prozentpunkt oberhalb des langjährigen Durchschnitts liege.Bei derart hohen Werten stelle sich zwangsläufig die Frage, ob die Dividendenrenditen von Dauer sein könnten. Die Analysten würden eine gewisse Normalisierung im laufenden Jahr erwarten, allerdings nicht ausgelöst durch fallende Dividendenausschüttungen, sondern durch einen weiteren Anstieg der Aktienkurse. Zum einen könnten sich die Unternehmen die Ausschüttungen für das zurückliegende Geschäftsjahr gut leisten. Die Ausschüttungsquoten seien zwar leicht angestiegen, würden sich aber in nicht kritischen Bandbreiten bewegen. Zum anderen würden die Analysten im Ausblick stabile bis leicht ansteigende Unternehmensgewinne erwarten, was für eine hohe Ausschüttungskontinuität auch im darauffolgenden Jahr spreche.Darüber hinaus sei der DAX trotz der hervorragenden Wertentwicklung im letzten Jahr nur durchschnittlich hoch bewertet, was eine hohe Skepsis hinsichtlich der erwarteten Leistungsfähigkeit der im DAX notierten Unternehmen signalisiere, die die Analysten so nicht teilen würden. Die Kombination aus stabilen Gewinnen, stabilen Ausschüttungen, hohen Dividendenrenditen und einer moderaten Bewertung würden den DAX auch im internationalen Vergleich zu einem aussichtsreichen Anlageziel machen. (Ausgabe 01/2024) (04.01.2024/ac/a/m)