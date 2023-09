Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Hälfte der Marktteilnehmer glaubt, dass wir uns bereits in einer Rezession befinden. Die andere Hälfte ist der Meinung, wir stehen kurz vor einer Rezession, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Und der Markt? Der schere sich wenig darum, denn der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notiere 2023 immer noch gut 12% im Plus. Der Abstand zum bisherigen Allzeithoch betrage dabei weniger als 5%. Aus charttechnischer Sicht werde das Thema "Rezession" erst dann schlagend, wenn die deutschen Standardwerte unter die absoluten Kernunterstützungen in Form der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.496 Punkten) und den Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten fallen sollten. Die beschriebene Zone stelle unverändert den "Kippunkt" zwischen der laufenden Seitwärtsphase und einer drohenden oberen Umkehr dar. Die Bedeutung dieser Schlüsselzone spiegele sich auch in der höheren Zeitebene auf Wochenbasis wider. Das sei ein gutes Stichwort, denn in der Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen sähen die Analysten einen der entscheidenden Vorteile der Technischen Analyse. Im langfristigen Monatschart liege darüber hinaus im Juli eine sog. "outside candle" vor. Im August sei dann das gegenteilige Phänomen gefolgt - sprich ein "Innenstab". Diese "outside-in"-Folge unterstreiche nochmals die gegenwärtig entscheidenden Leitplanken. (13.09.2023/ac/a/m)