Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss pendelte der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) erneut um die Marke von 18.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aufgrund von Gewinnmitnahmen zum Handelsschluss sei dem Aktienbarometer auch am sog. "Hexensabbat" ein Schlusskurs oberhalb der runden 18.000er-Marke verwehrt geblieben. Per saldo stehe dennoch die sechste weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Letztlich handle es sich bei dieser Entwicklung um das Spiegelbild eines intakten Aufwärtstrends. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Dezember/Januar (18.068 Punkte) definiere in dessen Verlauf eine der wenigen verbliebenen Anlaufmarken auf der Oberseite. Im längerfristigen Kontext bilde die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zudem eine trendbestätigende Schiebezone. Das Kursziel aus der Höhe der Fortsetzungsformation lasse sich auf rund 18.400 Punkte taxieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Hilfestellung.Vor kurzem hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt schon einmal auf die Trendlinie hingewiesen, welche die Hochpunkte von 2015 und 2021/22 miteinander verbindet. Dieser Trend verlaufe aktuell bei 17.701 Punkten und bilde zusammen mit dem Tief der abgelaufenen Woche (17.663 Punkten) eine markante Kreuzunterstützung, welche nicht mehr unterschritten werden sollte. (18.03.2024/ac/a/m)