Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits seit einigen Handelstagen befindet sich der RSI im überkauften Terrain und auch der trendfolgende MACD notiert recht hoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Angesichts der beschriebenen Indikatorenlage, sieben weißer Wochenkerzen in Serie sowie der vorangegangenen 2.400 Punkte-Rally, schlage sich der DAX® mehr als wacker. Vor dem Hintergrund des gestrigen Bewegungshochs (14.485 Punkte) sei das fast sogar zu schwach ausgedrückt. Jenseits dieses Levels definiere das Hoch von Anfang Juni bei 14.709 Punkten den nächsten Widerstand. Auf der Unterseite sollte dagegen dem gestrigen Tagestief bei 14.344 Punkten ein besonderes Augenmerk geschenkt werden. Aufgrund der jüngsten Kerzenkonstellation dürfte es bei einem Unterschreiten dieses Signallevels doch noch zu der zuletzt erwarteten Konsolidierung kommen. Das Tief vom 17. November bei 14.150 Punkten definiere dann die nächste Rückzugsmarke, deren Break vermutlich eine deutliche Ausdehnung der möglichen Verschnaufpause nach sich ziehen dürfte. Abseits dieser kurzfristigen Triggermarken noch ein langfristiger Hoffnungsschimmer: Im Heikin Ashi-Chart dürfte es im November zur ersten weißen Monatskerze seit Jahresbeginn kommen - ein weiteres Indiz in Sachen "Trendwende"! (23.11.2022/ac/a/m)



