Ausblick: Der Schlusskurs bei 12.971 Punkten mache das Ausmaß des Rücksetzers deutlich - nach der Volumenspitze bei 13.225/13.200 habe der Index auch den Halt an der 13.000er Marke verloren und sei auf den niedrigsten Stand seit dem 19. Juli gefallen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stelle der Bereich um 13.000 nun wieder die erste Hürde dar; einen Re-Break an der runden Tausendermarke sollte der DAX idealerweise mit weiteren Kursanstiegen bestätigen, wobei sich hierfür die Hürden bei 13.042 und 13.085 anböten. Darüber würde die bekannte Volumenspitze bei 13.200/13.225 erneut in den Fokus rücken. Könne der Index auch diesen Bremsbereich zurückerobern, wäre im Anschluss Platz bis an das Mai-Tief bei 13.381 und, einen Ausbruch vorausgesetzt, das Juli-Hoch bei 13.515 Zählern.



Das Short-Szenario: Nach unten gehe der Blick hingegen direkt in Richtung der 12.800er Auffangzone, die am Freitag nachbörslich bereits angesteuert worden sei. Falle das Aktienbarometer unter diesen Halt zurück, müsste bereits mit einem Test der 12.600er Schwelle gerechnet werden, die aktuell zusammen mit der oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals eine Doppelunterstützung bilde. Eine Etage tiefer sollte dann die ausgeprägte Volumenspitze knapp unterhalb von 12.400 stützend wirken, wobei ein Rückfall in den Abwärtstrendkanal auch eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 12.000 Punkte begünstigen könnte. (29.08.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat sich am Freitag mit einem tiefroten Tagesergebnis (-2,3%) aus einer insgesamt negativen (-4,2%) Woche verabschiedet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Blue Chips mit dem Eröffnungskurs bei 13.335 zunächst noch deutlich über dem Vortagsschluss (13.272) in den Handel gestartet und wenig später auf das Tageshoch bei 13,375 Punkten gestiegen. Im weiteren Verlauf hätten die Notierungen auf dem Vortagsniveau seitwärts gependelt, bevor die Rede von FED-Chef Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole für eine rasante Verkaufswelle gesorgt habe. Binnen einer guten Stunde sei der DAX über 2% in die Tiefe gerauscht und dabei unter die 13.000er Schwelle zurückgefallen.