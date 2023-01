Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte Freitag bis 15.000 oder 15.080 steigen und dann eine 2. Pullbackstrecke Richtung 14.906-x starten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe Freitag nur die Rücklaufphase nach oben vollzogen und diese nachbörslich ans Ziel 15.080 gebracht. Von der 2. Pullbackstrecke zu 14.906-x sei noch nichts zu sehen gewesen.



Der DAX sei bisher im Jahr 2023 ein deutlicher Outperformer gegenüber dem US-Markt. Das erkenne man daran, dass das Dezemberhoch im DAX weit überschritten worden sei, während keiner der US-Indices bisher auch nur annähernd an die Dezemberhochs von unten herangekommen sei. Wir respektieren das, da wir sonst "auf die Nase" fallen, so die BNP Paribas. Der DAX beginne heute bei ca. 15.085. Der DAX-Zwischenanstieg von 14.906 setze sich am heutigen Montag im besten Fall bis 15.125/15.132 oder bis zur Gap-Auffüllung 15.181 fort, nicht aber über 15.270. DAX 15.080 (wie noch Freitag verkündet) würden wahrscheinlich nicht als Hoch reichen, siehe Vorbörsenhoch. (23.01.2023/ac/a/m)



